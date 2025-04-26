BASKETBOL Süper Ligi'nde bitime 4 maç kala küme düşme korkusunu üzerinden atamayan Aliağa Petkimspor yarın Galatasaray deplasmanına çıkacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ligde son 7 haftada 6 mağlubiyet alan Petkimspor toplam 9 galibiyetle son 4 maça düşme hattının tek galibiyet üzerinde girdi. Galatasaray ise 14 galibiyetle 6'ncı basamakta yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor, Galatasaray ile Zorlu Maça Çıkıyor - Son Dakika
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