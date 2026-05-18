Aliağa Petkimspor Gençler Ligi\'nde İkinci Oldu

BASKETBOL Gençler Ligi'nde İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda yarı finalde Karşıyaka'yı 111-72 mağlup eden Aliağa Petkimspor, finalde Anadolu Efes'e 65-55 yenilmekten kurtulamayarak ikinci oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan finali Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, TBF yönetim kurulu üyeleri ve NBA'deki milli basketbolcu Alperen Şengün de takip etti. Petkimspor, finali kaybetmesine rağmen Türkiye ikinciliğiyle gurur duydu.