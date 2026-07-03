Aliağa Petkimspor Jarrod Uthoff'u Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor Jarrod Uthoff'u Kadrosuna Kattı

Aliağa Petkimspor Jarrod Uthoff\'u Kadrosuna Kattı
03.07.2026 11:21
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Aliağa Petkimspor, Jarrod Uthoff'u transfer etti. Uthoff, ABD Milli Takımı'na seçildi.

Aliağa Petkimspor, son olarak Pallacanestro Trieste forması giyen 33 yaşındaki uzun forvet Jarrod Uthoff'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Temmuz 2026'da yapılacak Dünya Kupası Elemeleri için ABD Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosuna seçilen ve geçtiğimiz sezon İtalya'da Pallacanestro Trieste formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 11.3 sayı ve 4.1 ribaund ortalamaları yakalayan Amerikalı uzun forvet Jarrod Uthoff, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İzmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor Jarrod Uthoff'u Kadrosuna Kattı - Son Dakika

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