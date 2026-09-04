Aliağa Petkimspor, Kanadalı guard Olivier Hanlan\'ı kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, 33 yaşındaki tecrübeli basketbolcu Oliver Hanlan ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Spartak Office Shoes formasıyla Basketball Champions League'de 14,1 sayı, 2,9 ribaunt ve 4,3 asist ortalamaları yakalayan, sezonu Sırbistan Şampiyonluğu ile tamamlayan Kanadalı guard Olivier Hanlan, aramıza katıldı" ifadelerine yer verdi.

Kariyerinde daha önce Türkiye'de Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom formalarını terleten tecrübeli basketbolcu; Avrupa'da ise Zalgiris Kaunas, Le Mans, Telekom Bonn, Iraklis, Aris, Valencia, Varese ve CSKA Moskova gibi kulüplerde görev yaptı.

Hanlan, son olarak formasını giydiği Sırbistan ekibi Spartak Office Shoes ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 14,1 sayı, 2,9 ribaunt ve 4,3 asist istatistikleri yakaladı.