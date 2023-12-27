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Aliağa Petkimspor, Markel Starks'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Markel Starks'ı kadrosuna kattı

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde yaşadığı düşüşü durdurmak için ABD'li guard Markel Starks'ı transfer etti. Starks, daha önce Fenerbahçe ve Darüşşafaka gibi takımlarda forma giymiş bir oyuncudur. Petkimspor, son haftalardaki yenilgilere rağmen hala Play-Off hattında yer almaktadır.

Aliağa Petkimspor, Markel Starks\'ı kadrosuna kattı
27.12.2023 - 10:50,  Güncelleme: 10:52
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İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde son 6 maçının 5'ini kaybederek düşüş yaşayan Aliağa Petkimspor kadrosunu daha önce ülkemizde forma giyen ABD'li guard Markel Starks'la güçlendirdi. Ligde daha önce 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe, geçen sezon ise Darüşşafaka'da oynayan 32 yaşında, 1.88 boyundaki Starks, bu sezona Andorra'da başladı. Tecrübeli guard kariyerinde İtalya, Yunanistan, Avustralya, Almanya, Polonya, Porto Riko'da da birçok takımda oynadı. Yılın son iç saha maçında cumartesi günü Büyükçekmece'yi ağırlayacak Petkimspor son haftalardaki yenilgilere rağmen halen Play-Off hattından yer alıyor.

Kaynak: DHA
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