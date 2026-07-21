Aliağa Petkimspor, Max Abmas'ı Transfer Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li oyun kurucu Max Abmas'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni oyun kurucumuz Max Abmas oldu. NCAA parkelerinde 3000 sayı barajını aşarak tarih yazan, geçtiğimiz sezonu G League ve Porto Riko liglerinde tamamlayan, son olarak NBA Yaz Ligi'nde Utah Jazz forması giyen oyun kurucu Max Abmas, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.