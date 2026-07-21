Aliağa Petkimspor, Max Abmas'ı Transfer Etti - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Max Abmas'ı Transfer Etti

21.07.2026 14:12
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Aliağa Petkimspor, NBA Yaz Ligi'nde Utah Jazz forması giymiş Max Abmas'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li oyun kurucu Max Abmas'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni oyun kurucumuz Max Abmas oldu. NCAA parkelerinde 3000 sayı barajını aşarak tarih yazan, geçtiğimiz sezonu G League ve Porto Riko liglerinde tamamlayan, son olarak NBA Yaz Ligi'nde Utah Jazz forması giyen oyun kurucu Max Abmas, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Utah Jazz, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Max Abmas'ı Transfer Etti - Son Dakika

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