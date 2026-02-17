Aliağa Petkimspor, Michael Flower'ı Kadrosuna Kattı

BU sezon Avrupa'da FIBA Europe Cup'ta çeyrek finale kalmasına rağmen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulamayan Aliağa Petkimspor guard Michael Flower'ı kadrosuna kattı. Litvanya Ligi'nde Lietkabelis formasını giyen 31 yaşındaki oyuncu kariyerinde daha önce Washington State, Bozic Estriche Knights Kirchheim, Ottawa Blackjacks, Port of Antwerp Giants ve MLP Academics Heidelberg'te görev yaptı. Flower bu sezon Eurocup'ta 12.9 sayı, 2.1 ribaund, 3.5 asist, Litvanya Ligi'nde 13.2 sayı, 1.7 ribaund, 2.7 asist ortalamaları yakaladı.