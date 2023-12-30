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Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 99-95 yendi - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 99-95 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 99-95 yendi. İlk 4 dakikası eşitlikle geçen müsabakada ev sahibi ekip üstünlük kurdu. Aliağa Petkimspor, son dakikada öne geçerek devreyi önde tamamladı. Üçüncü periyotta farkı açan Aliağa Petkimspor, son periyotta da üstünlüğünü koruyarak galip geldi.

Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol\'u 99-95 yendi
30.12.2023 - 15:23,
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Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Yiğit Gönültaş

Aliağa Petkimspor: Efianayi 24, Yunus Sonsırma 18, Thomas 5, Aldridge 10, Simmons 21, Emre Tanışan, Starks 12, Mahir Ağva 6, Yavuz Gültekin 3, Tayfun Erülkü

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 22, Erdi Gülaslan, Perez 23, Bruinsma 8, Thomas 8, Ray 18, Leon Apaydın 4, Emircan Koşut 10, Yesukan Onar 2

1. Periyot: 24-25

Devre: 47-49

3. Periyot: 72-68

5 faulle çıkanlar: 36.42 Emircan Koşut, 39.43 Ray (Onvo Büyükçekmece Basketbol), 37.33 Thomas (Aliağa Petkimspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 99-95 yendi.

İlk 4 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada ev sahibi ekip Yunus ve Efianay ile 15-10 üstünlük kurdu. Bruinsma ile etkili olan ve son 2 dakikaya 22-18 önde giren Onvo Büyükçekmece Basketbol, periyodu 25-24 önde bitirdi.

İkinci periyotta ilk 5 dakikayı 33-32 üstün geçen Aliağa Petkimspor, son dakikaya 45-44 önde girdi. Konuk ekip, son saniyede Ray'in 3 sayılık basketiyle soyunma odasına 49-47 üstün gitti.

Üçüncü periyoda Simmons'ın basketleriyle başlayan Aliağa Petkimspor, 25. dakikayı 60-57 önde geçti. Aliağa Petkimspor, Starks'ın 3 sayılık basketiyle 6 sayılık farka (72-66) ulaştığı periyodu 72-68 üstün tamamladı.

Final periyodun başında üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, son 5 dakikaya 83-78 önde girdiği müsabakadan 99-95 galip ayrıldı.

Onvo Büyükçekmece Basketbol oyuncuları, ısınmaya üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıkarken, müsabakadan önce İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA
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