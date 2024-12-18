Aliağa Petkimspor Play-in'de Rakibini Bekliyor - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor Play-in'de Rakibini Bekliyor

Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde Filou Oostende'yi yenerek play-in'e yükseldi.

18.12.2024 11:47
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Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında Belçika'da Filou Oostende'yi 85-76 mağlup eden Aliağa Petkimspor'un son 16 turu için oynayacağı play-in'deki rakibi bugün belli olacak.

Bu sene ilk kez yer aldığı organizasyonda elemeleri geçtikten sonra B Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Aliağa Petkimspor, 2. sırada yer alarak son 16 turu için mücadele edeceği play-in'de saha avantajını elde etti. Aliağa Petkimspor'un rakibi A Grubu'nu 3. sırada bitirecek ekip olacak. A Grubu mücadelesi bugünkü maçlarla tamamlanacak.

2 galibiyete ulaşacak ekibin son 16 turuna yükseleceği play-in'de Aliağa Petkimspor ilk maçı ve gerekirse üçüncü müsabakayı İzmir'de oynayacak.

Aliağa Petkimspor, play-in'i geçtiği takdirde İspanya'dan La Laguna Tenerife ile BAXI Manresa'nın yanı sıra play-in'de E Grubu 2.'si ile F Grubu 3.'sünün karşılaşacağı eşleşmenin galibiyle K Grubu'nda yer alacak

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, yaptığı açıklamada, Filou Oostende maçında her iki takımın da galibiyeti hak ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Maçı kazandık ve bu bizim için büyük bir adımdı. Çünkü bu bizim Şampiyonlar Ligi'ne ilk katılımımız ve bu mücadeleye ön eleme turuyla başladık. Antalya'da çıktığımız 3 maçın üçünü de kazandık. Grupta sadece 2 maç kaybettik ve 4 maç kazandık. Yani kulüp tarihimizde Şampiyonlar Ligi'ne çok iyi bir başlangıç. Bu nedenle çok memnunum ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor Play-in'de Rakibini Bekliyor - Son Dakika

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