Aliağa Petkimspor, son iki yenilginin ardından Fenerbahçe Tarfin\'e konuk olacak

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona evinde Denizli Basket galibiyetiyle başladıktan sonra son iki maçını kaybeden Aliağa Petkimspor yarın Fenerbahçe Tarfin deplasmanına çıkacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. EuroLeague'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe bu sezon ligde ise ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.