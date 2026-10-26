Aliağa Petkimspor Tofaş deplasmanında 74-72 kazanıp ikinci dış saha galibiyetini aldı

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Tofaş'ı 74-72 mağlup ederek üst üste ikinci dış saha galibiyetini aldı.

Basketbol Süper Ligi'ne galibiyetle başlayan Aliağa Petkimspor, ilk hafta Merkezefendi Basket'i sahasında mağlup etti. Ancak İzmir temsilcisi, ardından oynadığı iki maçta önce Erokspor'a deplasmanda, sonra da Körfez Basket'e evinde kaybederek iki maçlık mağlubiyet serisi yaşadı. Bu kötü gidişata son vermek isteyen başantrenör Orhun Ene ve öğrencileri, dördüncü haftada Fenerbahçe'ye konuk oldu. Zorlu deplasmanda sarı-lacivertli rakibini 82-77 mağlup eden Aliağa Petkimspor, önemli bir galibiyet elde ederek moral buldu. Bu çıkışını sürdürmeyi hedefleyen İzmir ekibi, dün oynanan beşinci hafta mücadelesinde Tofaş ile deplasmanda karşılaştı. Rakibini 74-72 mağlup etmeyi başaran Petkimspor, böylece üst üste ikinci deplasman galibiyetini elde etti. Başantrenör Orhun Ene de karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, maçın yaklaşık üçte ikilik bölümünde kötü oynadıklarını belirtirken, üst üste iki deplasman galibiyeti almanın kendileri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ene, "Kazandık ama bazı avantajlarımız da vardı. Bryce Jones çok yorgundu ve ritminde değildi. Onun skor katkısı sınırlı kaldığında Tofaş hücumda zorlanabiliyor. Bugün Gabe Brown'a da çok fazla boş atış verdik. Buna rağmen oyuncularımız sahada karakter ortaya koydu. Biz bundan daha iyi basketbol oynayabilecek bir takımız. Kısa oyuncularımız karar verme konusunda daha iyisini yapabilecek kapasitede, ancak ritimlerinde değillerdi. Yine de kazanmak için gereken oyun aklını ortaya koyduk. Üst üste iki deplasmandan galibiyetle ayrılmak bizim için çok önemli. Tofaş, bu ligin köklü ve önemli kulüplerinden biri. Fenerbahçe'nin ardından Tofaş deplasmanında da kazanmak, Aliağa için çok değerli" diyerek sözlerini noktaladı.