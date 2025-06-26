Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Troy Selim Şav ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Troy Selim Şav, tüm enerjisi ile hedef yolcuğumuzda bir sezon daha bizimle." ifadeleri kullanıldı.
Troy Selim Şav, Aliağa Petkimspor'da geçen sezon 30 maçta forma giydi.
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor, Troy Selim Şav ile anlaşma sağladı - Son Dakika
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