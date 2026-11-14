Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'u 88-84 mağlup ederek 8. haftayı galibiyetle kapattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında sahasında Türk Telekom'u 88-84 yenen Aliağa Petkimspor'de başantrenörü Orhun Ene, çok fazla serbest atış kaçırmalarına rağmen maçı kazanmayı bildiklerini söyledi.

Ene, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Türk Telekom'un çok organize ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu belirtti.

Rakiplerine saygı duyduklarını ve sahada ne yapmaları gerektiğini bildiklerini aktaran Ene, "Harding, durdurmamız gereken çok kaliteli ve önemli bir oyuncuydu. Trifunovic çok etkili ve formdaydı, onu iyi savunduk. Maalesef çok fazla serbest atış kaçırdık ama sonuçta galibiyet aldık. Taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Kırılma anlarındaki enerjileri takımımızı daha da sertleştirdi." ifadelerini kullandı.

Orhun Ene, gelecek hafta Galatasaray ile karşılaşacaklarını anımsatarak, milli araya hedeflerini tutturarak girmek istediklerini sözlerine ekledi.