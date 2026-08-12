Aliağa Petkimspor’un hazırlık programı belli oldu

Aliağa Petkimspor'un 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık programı belli oldu. İzmir temsilcisi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 farklı turnuvada mücadele edecek ve yaklaşık 10 hazırlık maçı oynayarak sezona hazırlanacak.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, lig maratonu başlamadan önce 3 farklı turnuvada mücadele ederek birçok hazırlık maçıyla sezona hazırlanacak.

Aliağa Petkimspor, hazırlık dönemindeki ilk sınavını 1-5 Eylül tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Gloria Cup'ta verecek. İzmir ekibi, turnuvada Çayırova Belediyesi, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ve Lokomotiv Kuban ile karşı karşıya gelecek.

Gloria Cup'ın ardından kısa bir süre dinlenecek olan Aliağa Petkimspor, 10-12 Eylül tarihlerinde Aliağa'da düzenlenecek Ege Cup'a ev sahipliği yapacak. İzmir temsilcisi, kendi sahasında gerçekleştirilecek turnuvada Trabzonspor, Bordo Basketbol ve Neftçi Basketbol ile mücadele edecek.

Hazırlıklarına ara vermeden devam edecek olan Aliağa Petkimspor, son olarak 18-20 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Yalçın Efe Turnuvası'nda sahne alacak. İzmir ekibinin turnuvadaki rakipleri Türk Telekom, Maroussi Basketbol ve henüz netleşmeyen bir takım olacak.

Üç turnuvada önemli hazırlık maçları oynayacak olan Aliağa Petkimspor, yoğun geçen hazırlık programının ardından yeni sezonun başlamasını bekleyecek.