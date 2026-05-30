Aliağa Petkimspor, Yiğit Onan'ı transfer etti

Türkiye Sigorta Basket Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Yiğit Onan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosuna da davet edilen 24 yaşındaki uzun forvetle yeni sezon için anlaşma sağlandı.

Yiğit Onan, geçen sezon Glint Manisa Basket'te 11 sayı ve 4,9 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.