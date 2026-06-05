Aliağa, Uğur Adem Gezer'i Transfer Etti

İKİNCİ Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Aliağa Futbol, adını Süper Lig'e yazdıran Amed Sportif takımının tecrübeli stoperi Uğur Adem Gezer'i listesine aldı. Batman Petrolspor'un golcüsü Atabey Çiçek ve orta saha Kubilay Yavuz'un resmi imzasını bekleyen, kanat oyuncusu Mert Çapar'ı da renklerine bağlayan sarı-siyahlıların Uğur Adem transferinde de önemli aşama katettiği ifade edildi. Son 3 sezonu Amed Sportif'te geçiren 31 yaşındaki futbolcu geçen sene Diyarbakır ekibinde 13 maça çıktı. Toplam 1170 dakika süre alan deneyimli stoper takımıyla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Uğur Adem Gezer, kariyerinde Eyüpspor, Enyespor, İstanbul Güngören, Orhangazispor, Sultanbeyli Belediyespor, Edirnespor, Kırklarelispor, Vanspor ve Amed Sportif'te görev aldı.