Aliağa, Veli Çetin\'i Uğurladı

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa Futbol takımdan ayrılan tecrübeli stoperi Veli Çetin için veda mesajı yayınladı. Elazığspor'la resmi sözleşme imzalayan Veli'ye başarı dileklerini ileten kulüp şu açıklamaları yaptı: "Futbolcumuz Veli Çetin'le karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Çetin'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Geçen sezon sarı-siyahlılarla 28 resmi müsabaka çıkıp 2 bin 309 dakika süre alan 31 yaşındaki savunmacı; 5 gol atıp, 2 de asist yaparak hücuma da önemli katkı sağlamıştı.