Aliağaspor FK, 1922 Konyaspor\'u 3-0 yendi

Spor

TFF 3. Lig'in 4. haftasında kendi sahasında 1922 Konyaspor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Hakemler: Batuhan Bayar, Osman Korkmaz M. Yüce, Kadir Akpınar

Aliağaspor FK: Miraçcan Yavuz, Kadir Kurt (Muhammed Düzgüner dk. 67), Doğukan Nelik, Adnan Demir, Emirhan Karagülle (Muhammet Şahingöz dk. 76), Hakan Demir (Mustafa Saymak dk. 67), Oğuzhan Yıldırım, Berke Bıyık, Berk Ali Nizam (Hasan Çelik dk. 76), Ahmet Uzun (Berkay Görmez dk. 86), Mehmet Fuat Gölbaşı

1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, Yusuf Kılıç, Kadir Doğukan, Mert Korkmaz (Şeyhmus Aksu dk. 18), Oğuzhan Yılmaz, Mehmet Deveci (Hacı Ömer Doğru dk. 81), Emirhan Subaş (Mustafa Çelik dk. 46), Zeki Kaan Satıoğlu, Enes Erol (Uğur Ahmet Özder dk. 60), Samet Dağlı, Tuğrul Başkan (Berkay Sezer dk. 60)

Goller: Berke Bıyık (dk. 45+1), Mustafa Saymak (dk. 77), Muhammed Şahingöz (dk. 90+2)(Aliağaspor FK)

Sarı kartlar: Enes Erol (1922 Konyaspor) - İZMİR