Aliağaspor FK, Artvin Hopaspor\'u 2-0 mağlup etti

Aliağaspor FK, TFF 3. Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Artvin Hopaspor'u 2-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig'in 23. haftasında Aliağaspor FK, Aliağa Atatürk Stadyumu'nda Artvin Hopaspor'u ağırladı. Aliağa temsilcisi, 55. dakikada Mehmet Uysal ve 61. dakikada Oğuzhan Yıldırım'ın golleriyle Artvin Hopaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligin tek namağlup ekibi Aliağaspor FK, puanını 52'ye çıkararak şampiyonluk yarışını sürdürdü.
Karşılaşmayı; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal, kulüp yöneticileri ile Aliağalı futbolseverler de tribünden takip etti. - İZMİR
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