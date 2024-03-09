Aliağaspor FK, Artvin Hopaspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Aliağaspor FK, Artvin Hopaspor'u 2-0 mağlup etti

Aliağaspor FK, Artvin Hopaspor\'u 2-0 mağlup etti

Aliağaspor FK, TFF 3. Lig'in 23. haftasında sahasında Artvin Hopaspor'u 2-0 yenerek namağlup unvanını korudu.

09.03.2024 18:41  Güncelleme: 18:46
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Aliağaspor FK, TFF 3. Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Artvin Hopaspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig'in 23. haftasında Aliağaspor FK, Aliağa Atatürk Stadyumu'nda Artvin Hopaspor'u ağırladı. Aliağa temsilcisi, 55. dakikada Mehmet Uysal ve 61. dakikada Oğuzhan Yıldırım'ın golleriyle Artvin Hopaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligin tek namağlup ekibi Aliağaspor FK, puanını 52'ye çıkararak şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Karşılaşmayı; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal, kulüp yöneticileri ile Aliağalı futbolseverler de tribünden takip etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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