Aliağaspor FK, Çorluspor\'u 1-0 Yendi

Nesine 3. Lig'in 25. haftasında Aliağaspor FK, sahasında karşılaştığı Çorluspor 1947'yi 1-0 mağlup etti.
Hakemler : Burak Filik, Mehemet Sonay, Hakan Tunç
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Hakan Demir, Kerem Paykoç, Muhammed Raşit Şahingöz (Yiğit Bayındır dk. 90), Mustafa Saymak (Malik Karaahmet dk. 71), Oğuzhan Yıldırım, Ahmet Uzun (Yusuf Erdem Gümüş dk. 46), Hasan Çelik (Berke Bıyık dk. 46), Mehmet Uysal, Mehmet Fuat Gölbaş (Eray Akar dk. 68)
Teknik Direktör: Polat Çetin
Çorluspor 1947: Emre Şanal, Metin Peker, Erdinç Karakaş, Yasin Tosun (Emirhan Kayar dk. 74), Mahsun Çapkan (Erdinç Pekgöz dk. 90+2) Volkan Uluğ, Erdem Onur Beytaş (Efe Kurtulmuş dk. 86), Hüseyin Ayan, Taygun Vurgun, Caner Doğan (Ferhat Katipoğlu dk. 46), Uğur Mustafa Türk (Bahadır Taşdelen dk. 46)
Teknik Direktör: Mesut Toros
Gol: Oktay Kancı (dk. 88) (Aliağaspor FK)
Kırmızı Kart: Erdinç Karakaş (dk. 90+3) (Çorluspor 1947)
Sarı kartlar: Kerem Paykoç, Eray Akar, Mehmet Uysal, Berker Bıyık (Aliağaspor FK) Erdinç Karakaş, Emirhan Kaya, Taygun Vurgun (Çorluspor 1947) - İZMİR
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