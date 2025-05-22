Aliağaspor FK\'da İki Ayrılık

TFF 3. Lig 3. Grup'ta namağlup şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Aliağaspor FK, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına hız verdi. Sarı-siyahlı ekip, santrafor Mehmet Fuat Gölbaşı ve Berker Bıyık ile yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonu yenilgi yüzü görmeden şampiyon tamamlayan Aliağaspor FK, yeni sezonda TFF 2. Lig'de de başarıyı sürdürmek için kadrosunu yeniden şekillendiriyor. Aliağa temsilcisi, geçtiğimiz haftalarda 7 oyuncuyla yollarını ayırmıştı. Son olarak ise iki ayrılık haberi daha geldi.

İzmir ekibinden yapılan resmi açıklamada, 2 sezondur sarı-siyahlı formayı terleten santrafor Mehmet Fuat Gölbaşı ile hücum oyuncusu Berker Bıyık ile yolların ayrıldığı bildirildi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan veda paylaşımında her iki oyuncuya da emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

"Kaptanımıza ve sahanın fırtınasına teşekkürler"

Kulüp açıklamasında Berker Bıyık için, "Namağlup şampiyonluğun en kritik anlarında devreye giren, sahanın fırtınası Berker Bıyık'a bugüne kadar gösterdiği özveri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Takım kaptanı Mehmet Fuat Gölbaşı için ise, "Şampiyon takımımızın kaptanı, namağlup tamamlanan 2 sezon boyunca verdiğin emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İZMİR