Aliağaspor FK deplasmandan galibiyetle döndü - Son Dakika
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Aliağaspor FK deplasmandan galibiyetle döndü

27.03.2022 19:51
Aliağaspor FK deplasmandan galibiyetle döndü

Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 16.Haftasında deplasmanda Torbalıspor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 4-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 16.Haftasında deplasmanda Torbalıspor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 4-0 mağlup etti.

Torbalı 7 Eylül Stadında oynanan mücadelede Aliağa temsilcisine üç puanı getiren golleri Onur Erdem Günel, Ali Şentürk, Bilal Hallaçlar ve İlker Ataseven kaydetti. Aliağaspor FK, aldığı galibiyetle 9. Bölge 2. Grupta maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Maçtan Dakikalar

29.Dakikada Ali Şentürk'ün sol taraftan yaptığı ortada ceza alanı içerisinde topla buluşan Onur Erdem Günel, kalecinin uzanamayacağı köşeye yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

53.dakikada rakibin pas hatasından faydalanan Murat Arslan, topla birlikte ceza alanına yöneldi. Murat Arslan, ceza alanına girer girmez topu Ali Şentürk ile buluşturdu. Ali Şentürk, ceza alanı içinde yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. (2-0)

66.dakikada sağ taraftan yapılan köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Bilal Hallaçlar topun gelişine yaptığı sert vuruşla topu kalecinin kapattığı köşeden ağlara gönderdi. (3-0)

84.dakikada ikinci yarıda oyuna giren Muharrem Kaban, organize gelişen atakta topla birlikte ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muharrem Kaban, topu daha müsait bir pozisyonda olan arkadaşı İlker Ataseven'e aktardı. İlker, topu boş kaleye göndererek skoru 4-0'a taşıdı.

Maçta başka gol olmayınca Aliağa temsilcisi sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Sarı siyahlı takım ligdeki puanını 39'a yükselterek maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Stat: Torbalı 7 Eylül Stadı

Hakemler: Şeyma Haşlak, Ahmet Bayır, Talha Enes Taş, Tahir Berkay Barlın

Aliağaspor FK: Ömer Can, Levent Aktuğ, Bilal Hallaçlar, Hasan Ayçiçek, Hakan Çakır (Dk 78 Adnan Demit), Anıl Çetin (Dk 78 Muharrem Kaban), Barış Tenşi, Murat Arslan (Dk 69 Batuhan Doğrukıran), Furkan Yıldırım (Dk 69 İliyaz Işık), Ali Şentürk (Dk 69 İlker Ataseven), Onur Erdem Günel

Goller: Dk 29 Onur Erdem Günel, Dk 53 Ali Şentürk, Dk 66 Bilal Hallaçlar, Dk 84 İlker Ataseven (Aliağaspor FK)

Sarı Kartlar: Dk 30 Hasan Acar (Torbalıspor) - İZMİR

Aliağaspor FK deplasmandan galibiyetle döndü
Aliağaspor FK deplasmandan galibiyetle döndü
Aliağaspor FK deplasmandan galibiyetle döndü
Aliağaspor FK deplasmandan galibiyetle döndü
Aliağaspor FK deplasmandan galibiyetle döndü

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Murat Arslan, Onur Erdem, Hallaçlar, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aliağaspor FK deplasmandan galibiyetle döndü - Son Dakika


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