Aliağaspor FK, Karabük İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Aliağaspor FK, Karabük İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup etti

Aliağaspor FK, Karabük İdmanyurdu\'nu 2-0 mağlup etti

TFF 3. Lig'in 19. haftasında Aliağaspor FK, Karabük İdmanyurdu'nu 2-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Maçta Aliağaspor'un gollerini Mehmet Fuat Gölbaşı ve Berke Bıyık attı.

11.02.2024 10:10  Güncelleme: 10:12
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TFF 3. Lig'in 19. haftasında Karabük İdmanyurdu'nu konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 2-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

Hakemler: Emre Küçük, Melih Tan, Hakan Can Yılmaz

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş, Oktay Kancı, Kadir Kurt (Atakan Gündüz dk. 90+1), Yasin Tosun (Mithat Yaşar dk. 73), Emirhan Karagülle (Mustafa Saymak dk. 90+1), Berkay Görmez (Mehmet Uysal dk. 64), Berke Bıyık (Hasan Çelik dk. 74), Oğuzhan Yıldırım, Doğukan Nelik, Mehmet Fuat Gölbaşı

Karabük İdmanyurdu Spor: Enes Çetin, Rasimcan Değirmenci, Kerem Yorulmaz, Berkay Yılmaz (Ahmet Sun dk. 60), Berat Can Sebat, Tolga Mert Aslan, Samet Dağlı (Miraç Türkyılmaz dk. 60), Arif Morkaya (Berkcan Cengiz dk. 73), Mert Caymaz (Seyit Ali Kahya dk. 80), Ufuk Birdal, Yakup Ramazan Zorlu (Yusuf Akbulut dk. 79)

Goller: Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 46), Berke Bıyık (dk. 71) (Aliağaspor FK)

Sarı Kartlar: Oktay Kancı (Aliağaspor FK), Rasimcan Değirmenci, Arif Morkaya, Berat Can Sebat (Karabük İdmanyurdu Spor) - İZMİR

Kaynak: İHA

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