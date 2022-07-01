Geçtiğimiz günlerde Yasin Tosun, Hayrullah Çelik, Muhammet Ali Aydın , İlker Ataseven, Barış Tenşi ve Alper Sürücü ile anlaşmaya varan sarı-siyahlılar, 6 futbolcuyu daha renklerine bağladı.

Kaynak: İHA

Muhammet Ali, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Aliağaspor FK, transferde hız kesmiyor - Son Dakika

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