TFF 3. Lig 29. hafta maçında Aliağaspor FK, sahasında Yozgat Belediyesi Bozokspor'u 5-2 mağlup etti.
Hakemler: Erkan Özdamar, Gökhan Yüksel, Mehmet Büyükyılmaz
Aliağa FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Hakan Demir (Yiğit Bayındır dk. 66), Kerem Paykoç, Muhammed Raşit Şahingöz, Mustafa Saymak (Malik Karaahmet dk. 74), Oğuzhan Yıldırım, Hasan Çelik (Yusuf Erdem Gümüş dk. 74), Eray Akar (Berk Ali Nizam dk. 66 ),Berke Bıyık, Mehmet Fuat Gölbaşı (Mehmet Uysal 82 dk.)
Yozgat Belediyesi Bozokspor: Yuşa Tığrak, Mert Ilıman, Necmican Cebeci, Ebu Sıddık Çelik (Mustafa Çolak dk. 82), Hakkı Can Aksu, Harun Aydın (Murat Kayalı dk. 46), Artun Kütükçü (Metin Esmer dk. 46), Atalay Yıldırım (Yakup Anıl Karadağ dk. 60), Sefer Kanıtemiz (Fatih Taşdelen dk. 63), Doğukan İnci, Ali Burak Atmaca
Goller: Mustafa Saymak (dk. 16), Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 40, dk. 48 ve 79), Berke Bıyık (dk. 50) (Aliağaspo FK), Murat Kayalı (dk. 58) Doğukan İnci (dk. 68 pen.) (Yozgat Bld. Bozokspor)
Sarı kartlar: Necmican Cebeci, Harun Aydın (Yozgat Bld. Bozokspor), Kerem Paykoç, Ahmet Pekgöz (Aliağaspor FK) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Aliağaspor FK, Yozgat Belediyespor'u 5-2 Yenerek 3 Puanı Kazandı - Son Dakika
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