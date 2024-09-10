Eski Basketbolcu İlkan Karaman Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Eski Basketbolcu İlkan Karaman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Basketbolcu İlkan Karaman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Muğla'da alkollü sürücü Emre Ali Önder'in çarptığı eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Tekirdağ'da defnedildi. Cenazeye Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve birçok basketbolcu katıldı.

10.09.2024 16:43
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MUĞLA'da alkollü sürücü Emre Ali Önder'in (30) otomobili ile çarparak ölümüne neden olduğu eski milli basketbolcu İlkan Karaman (34), Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde pazar günü saat 02.30 sıralarında 1,16 promil alkollü olduğu belirlenen Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil, eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarptı. Kazada İlkan Karaman, hayatını kaybetti. Karaman'ın cenazesi, ailesi tarafından alınarak Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine getirildi. Karaman için öğle vakti Karaağaç Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candar Yüceer, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, kadın ve erkek basketbolcular katıldı. Karaman'ın formasını giydiği kulüpler de cenazeye çelenk gönderdi. Cenazede taziyeleri kabul eden baba İlhan Karaman'ın büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Cenazede, Karaman'ın yakınları da uzun süre gözyaşı döktü. Karaman'ın cenazesi, daha sonra Fatih Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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