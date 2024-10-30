ALKÜ Öğrencileri Alanya Avrupa Triatlon Kupası'nda Gönüllü Olarak Görev Aldı - Son Dakika
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Spor

ALKÜ Öğrencileri Alanya Avrupa Triatlon Kupası'nda Gönüllü Olarak Görev Aldı

ALKÜ Öğrencileri Alanya Avrupa Triatlon Kupası\'nda Gönüllü Olarak Görev Aldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencileri, 33. Alanya Avrupa Triatlon Kupası'nda gönüllü olarak yer alarak hem üniversitelerine hem de Alanya'ya katkı sağladı. Rektör Türkdoğan ve Belediye Başkanı Özçelik, gönüllü öğrencilere teşekkür ederek şehirle olan dayanışmalarını vurguladı.

30.10.2024 16:33  Güncelleme: 16:35
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri, Alanya'da yapılan ulusal-uluslararası spor organizasyonlarında gönüllü olarak görev yapmaya devam ediyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri, Alanya'da gerçekleştirilen uluslararası spor organizasyonlarında gönüllü olarak görev alarak şehre katkı sağlama misyonunu sürdürüyor. Spor, sağlık, turizm alanlarındaki çalışmalarıyla Alanya ve bölgesine değer katan ALKÜ, 33. Alanya Avrupa Triatlon Kupası'nda da gönüllü öğrencileriyle fark oluşturdu. Bu prestijli etkinlikte, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden 30 gönüllü öğrenci, 26 ülkeden gelen toplam 367 sporcunun yarıştığı "Yaş Grupları," "Elit Erkek," "Elit Kadın" ve "Halk Triatlonu" kategorilerinde görev aldı. Arş. Gör. Duran Akbaş koordinasyonunda yarışların yönlendirme, start/finish, anti-doping, su ve jant istasyonları gibi kritik noktalarında yer alan öğrenciler, organizasyonun sorunsuz ilerlemesinde rol üstlendi. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş de gönüllü öğrencilerine moral vermek ve organizasyonun etkin bir şekilde yapılması noktasında yarışlar süresince gönüllü öğrenciler için etkinlik alanındaydı.

Rektör Türkdoğan'dan tebrik

Organizasyonun düzenlenmesinde yetkililere ve organizasyona gönüllü olarak katkı veren öğrencilere teşekkür eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "Alanya Avrupa Triatlon Kupası gibi büyük bir organizasyonda üniversitemizi başarıyla temsil ettiğiniz için hepinizi kutluyorum. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ailesi olarak sizler, gönüllü olarak üstlendiğiniz bu görevle sadece üniversitemize değil, Alanya'ya da büyük bir değer kattınız. Üniversitemiz adına bu tür gönüllü desteklerinizle hem belediyemizle hem diğer kurumlarımızla hem de Alanya'mızla aramızda önemli bir köprü görevi üslenmiş oluyorsunuz. Görev alan ve yarışlara katkı veren tüm öğrencilerimize, hocalarımıza ve organizasyonu düzenleyen ekibe özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Başkan Özçelik'ten gönüllü öğrencilere teşekkür

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, organizasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından gönüllü öğrencilere teşekkür ederek, öğrencilerin şehir yaşamı konusundaki düşüncelerini ve taleplerini dinledi. Başkan Özçelik, Alanya'daki tüm etkinliklerde ALKÜ öğrencilerinin gönüllü desteğini görmekten mutluluk duyduklarını belirtti. ALKÜ'nün şehirle dayanışma içinde olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Dekan Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ise, ALKÜ adına şehirde yapılacak tüm organizasyonlarda gönüllü desteğinin her daim süreceğini ve iş birliği halinde olmanın öneminden bahsetti. Etkinlik sonrası Başkan Özçelik, Dekan Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ve gönüllü öğrenciler, bu anlamlı günün hatırasını fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ALKÜ Öğrencileri Alanya Avrupa Triatlon Kupası'nda Gönüllü Olarak Görev Aldı - Son Dakika

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