ALKÜ Öğrencisi Seren Ay Çetin, Dünya Şampiyonluğu İçin Ringe Çıkacak - Son Dakika
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Spor

ALKÜ Öğrencisi Seren Ay Çetin, Dünya Şampiyonluğu İçin Ringe Çıkacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi Seren Ay Çetin, Danimarkalı sporcu Dina Thorslund ile WBC ve WBO dünya şampiyonluğu unvan maçında mücadele edecek. ALKÜ, sporcu öğrencilerinin ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kazandığı derecelerle başarısını kanıtlıyor. Seren Ay Çetin'in maçı dünya boks camiası tarafından da yakından takip edilecek.

24.05.2024 12:46
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi Türkiye'nin ilk Dünya Boks Konseyi (WBC) Kadın Şampiyonu Boksör Seren Ay Çetin, 25 Mayıs Cumartesi günü Danimarkalı sporcu Dina Thorslund ile WBC ve WBO dünya şampiyonluğu unvan maçında mücadele edecek.

Spora ve sporcuya verdiği desteklerle Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bu alandaki başarısını milli ve profesyonel sporcu öğrencilerinin ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kazandığı derecelerle kanıtlıyor. ALKÜ'nün gururu, WBC gümüş kemer sahibi sporcu Seren Ay Çetin, boksta dünyanın en iyisi olmayı hedefliyor. Seren Ay Çetin, dünyanın en iyisi olmak için bu alanda rakibi WBC ve WBO ünvanlarının sahibi Danimarkalı Dina Thorslund ile yarın ringe çıkacak. Çetin'in yapılacak maç öncesi açılan kaşı sebebi ile ertelenen Dina Thorslund ile olan maçı, dünya boks camiası tarafından da yakından takip edilecek. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Royal Arena'da gerçekleştirilecek maç için heyecanlı geri sayım başladı.

"Ülkemizi bir kez daha gururlandıracak"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Seren Ay Çetin'e dünyanın en iyisi olmak için çıkacağı karşılaşma öncesi başarılar diledi. Seran Ay Çetin'in aynı zamanda Türkiye'nin de gururu olduğunu belirten Rektör Türkdoğan, "Ülkemizin spora ve sporcuya verdiği önemle bu karşılaşma ülkemizde yakından takip ediliyor. Alanya'mızın da bir spor kenti olmasıyla birlikte spora yürekten gönül vermiş öğrencilerimiz, ALKÜ ailesine katılarak başarılarına başarı ekliyorlar. Seren Ay Çetin de ALKÜ ailesinin bir ferdi olarak üniversitemizin başarılarını en zirveye çıkardı. ALKÜ'nün ve ülkemizin gururu Seren Ay Çetin'e dünya şampiyonu ile olan karşılaşmasında başarılar diliyor, kendisinin ülkemizi bir kez daha gururlandıracağına gönülden inanıyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ALKÜ Öğrencisi Seren Ay Çetin, Dünya Şampiyonluğu İçin Ringe Çıkacak - Son Dakika

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