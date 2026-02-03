All Star\'a seçilmeyen Alperen Şengün\'den pişman ettirecek performans

NBA'de geçen yıl ilk kez all-star seçilen Houston Rockets'ın pivotu Alperen Şengün, bu sezon 16 Şubat Pazartesi günü ABD'nin Los Angeles kentindeki Intuit Dome'da oynanacak all-star maçında sahne alamayacak. All-star kadrosuna seçilemeyen milli oyuncumuz, takımının Indiana Pacers'a karşı oynadığı mücadelede kendisini kadroya seçmeyen kişilere nazire yaparcasına performans sergiledi.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN PİŞMAN ETTİRECEK PERFORMANS

Houston Rockets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 118-114 mağlup etti. Gainbridge Fieldhouse'da oynanan maçta 'double-double' yapan milli basketbolcu Alperen Şengün 39 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle takımı Houston Rockets'ın galibiyetinde başrol oynadı.

EN SKORER DİĞER İSİMLER

Sol ayak bileğini burktuğu için Kevin Durant'in forma giymediği konuk takımda, Jabari Smith Jr. 19, Amen Thompson 16 sayı, 11 ribaunt kaydetti.