Allegri\'nin saçlarından dert yandığı Kenan Yıldız, saçlarını kestirdi

İtalyan devi Juventus , ligin ilk haftasında Udinese'ye konuk oldu. Mücadeleyi 3-0 kazanan Juventus'ta Kenan Yıldız , 85. dakikada Dusan Vlahovic'in yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın ardından milli futbolcuyla ilgili konuşan hocası Allegri, Yıldız'ın saçlarından dert yandı.

NE OLMUŞTU?

Allegri yaptığı açıklamada, "Kenan Yıldız, yarın saçlarını kestirecek. Çünkü maç içinde 100 kere saçlarıyla oynadı, o saçlar kesilecek. İşleri, olması gerektiği gibi yapmak gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.