Allegri'nin saçlarından dert yandığı Kenan Yıldız, saçlarını kestirdi - Son Dakika

Allegri'nin saçlarından dert yandığı Kenan Yıldız, saçlarını kestirdi

Allegri\'nin saçlarından dert yandığı Kenan Yıldız, saçlarını kestirdi
Son Güncelleme: 21.08.2023 19:28

Juventus'un Udinese'yi 3-0 yendiği maçta Kenan Yıldız'ın sürekli saçlarıyla oynaması hocası Allegri'nin dikkatini çekti. Allegri'nin uyarısı üzerine Kenan Yıldız, saçlarını kestirdi.

İtalyan devi Juventus, ligin ilk haftasında Udinese'ye konuk oldu. Mücadeleyi 3-0 kazanan Juventus'ta Kenan Yıldız, 85. dakikada Dusan Vlahovic'in yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın ardından milli futbolcuyla ilgili konuşan hocası Allegri, Yıldız'ın saçlarından dert yandı.

SAÇLARIYLA OYNAMASI GÖZE BATTI

Mücadelenin 85. dakikasında Dusan Vlahovic yerine oyuna giren Kenan Yıldız'ın sürekli saçlarıyla oynaması Allegri'nin gözüne battı.

SAÇLARINI KESTİRDİ

Hocasının net uyarı yapması sonrası harekete geçen Kenan Yıldız, bugün berbere giderek saçlarını kestirdi. 18 yaşındaki futbolcu, saçlarını kestirdikten sonra fotoğrafını paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Allegri yaptığı açıklamada, "Kenan Yıldız, yarın saçlarını kestirecek. Çünkü maç içinde 100 kere saçlarıyla oynadı, o saçlar kesilecek. İşleri, olması gerektiği gibi yapmak gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kenan Yıldız, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Allegri'nin saçlarından dert yandığı Kenan Yıldız, saçlarını kestirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Allegri'nin saçlarından dert yandığı Kenan Yıldız, saçlarını kestirdi - Son Dakika
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