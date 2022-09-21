Kovid-19'a yakalanan Neuer ile Goretzka, Almanya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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Kovid-19'a yakalanan Neuer ile Goretzka, Almanya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

21.09.2022 20:12
Kovid-19'a yakalanan Neuer ile Goretzka, Almanya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

Alman oyuncular Manuel Neuer ile Leon Goretzka, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmaları nedeniyle milli takımlarının UEFA Uluslar Ligi kadrosundan çıkarıldı.

Alman oyuncular Manuel Neuer ile Leon Goretzka, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmaları nedeniyle milli takımlarının UEFA Uluslar Ligi kadrosundan çıkarıldı.

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Bayern Münihli Neuer ve Goretzka ile nezle belirtileri gösteren Borussia Dortmundlu Julian Brandt'ın, Macaristan ve İngiltere ile yapılacak Uluslar Ligi maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Almanya Milli Takımı'nda Hoffenheim'ın kalecisi Oliver Baumann ile Wolfsburglu orta saha oyuncusu Maximilian Arnold ise kadroya dahil edilen oyuncular oldu.

Turnuvada A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Almanya, 23 Eylül Cuma günü Macaristan'ı ağırlarken, 26 Eylül Pazartesi günü İngiltere'ye konuk olacak.

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Kaynak: AA

Uluslar Ligi, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kovid-19'a yakalanan Neuer ile Goretzka, Almanya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika

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