Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı - Son Dakika
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Spor

Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı

Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı

Euro 2024 çeyrek finalinde İspanya'nın Almanya'yı 2-1 yendiği maçın ardından, Alman taraftarlar tartışmalı bir karar nedeniyle UEFA'ya itirazda bulundu. Chelsea'nin Marc Cucurella'sının eline çarpan topa rağmen penaltı verilmemesine öfkelendiler. İngiliz hakem ve VAR ekibi suçlandı. Taraftarlar, maçın yeniden oynanması için bir imza kampanyası başlattı. Ancak UEFA'nın bu imza kampanyasına herhangi bir yanıt vermesi beklenmiyor.

08.07.2024 14:32
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Almanya taraftarları, Euro 2024 çeyrek finalindeki tartışmalı karar sonrası UEFA'dan Almanya ile İspanya arasındaki maçın yeniden oynanmasını talep eden bir imza kampanyası başlattı.

ELLE MÜDAHLEYE RAĞMEN HAKEM PENALTI VERMEDİ

Top Chelsea'nin Marc Cucurella'sının eline çarpmasına rağmen penaltı verilmemesine öfkelenen taraftarlar, İngiliz hakem ve VAR ekibini suçluyor. İspanya, maçı ekstra uzatma sonunda Mikel Merino'nun attığı golle 2-1 kazanmıştı.

Almanya, Florian Wirtz'in 89. dakikada attığı golle önce Dani Olmo'nun golüne yanıt vermişti. Ancak maçın en tartışmalı anı, uzatmanın 23. dakikasında Mikel Merino'nun galibiyet golünden hemen önce yaşandı.

Jamal Musiala'nın şutunu ceza sahasında eliyle engelleyen Marc Cucurella'ya penaltı verilmemesi Almanya taraftarlarını ve oyuncularını isyan ettirdi. Anthony Taylor'ın orijinal kararını gözden geçirmemesi ve VAR ekibinin ona tavsiyede bulunmaması büyük tepki topladı.

BİNLERCE İMZA TOPLANDI

30.000'den fazla kişi change.org üzerinden imza topladı ve şunları yazdı: "Euro 2024 çeyrek finali: Almanya - İspanya. Anthony Taylor maçı düdükledi. Ama açıkça haksız!

"İspanya takımındaki Marc Cucurella'nın ceza sahasında el topu yapmasına rağmen, Almanya hak ettikleri açık penaltıyı almadılar, bu da maçı lehlerine çevirebilirdi."

UEFA'nın bu imza kampanyasına herhangi bir şekilde yanıt vermesi beklenmiyor. İspanya ise Salı günü yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

Almanya, İspanya, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Kadir Karaca: Bir maç tekrarlanabiliyorsa ozaman hollanda TÜRKİYE maçı tekrarlansın …. 2 kırmzıı kart gözükmesi gereken yerde oyun devam etti…. 43 2 Yanıtla
    Gursel kalen: O zaman Çekya maçında Kenan Yıldızın iki sarı bir kırmızı kartı bardı o maçta tekrarlanmalı. 3 18
  • Bilgehan Göktürk: Almanya'nın itirazı kabul olursa bizim itirazım dünden kabul olmalı. 21 1 Yanıtla
  • Özgür Çelik: yalnız çok net penaltıydı 17 1 Yanıtla
    Okay Örüm: evvelinde ofsayt vardı. ondan oyun devam ettirildi 2 0
  • Gursel kalen: Almanların penaltısı verilmedi VAR uyarmalıydı suçlu olan VAR daki hakemler. Atı alan Üsküdar’ı geçti bundan sonrası boş laf kalabalığı 4 1 Yanıtla

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