Alman teknik direktör Daniel Farke, Rusya ekibi Krasnodar'dan ayrıldı - Son Dakika
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Alman teknik direktör Daniel Farke, Rusya ekibi Krasnodar'dan ayrıldı

02.03.2022 20:22
Alman teknik direktör Daniel Farke, Rusya ekibi Krasnodar'dan ayrıldı

Rusya Premier Lig ekibi Krasnodar'ın Alman teknik direktörü Daniel Farke görevini bıraktı.

Rusya Premier Lig ekibi Krasnodar'ın Alman teknik direktörü Daniel Farke görevini bıraktı.

Krasnodar Kulübü, Farke'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini duyurdu.

Takımın başına 13 Ocak'ta geçen Farke, sezonun ikinci devresi geçen hafta başlayan Rusya'da maça çıkamadan kulüpten ayrılmış oldu.

Daha önce Alman teknik direktör Markus Gisdol de Lokomotiv Moskova'daki görevinden istifa etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alman teknik direktör Daniel Farke, Rusya ekibi Krasnodar'dan ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alman teknik direktör Daniel Farke, Rusya ekibi Krasnodar'dan ayrıldı - Son Dakika
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