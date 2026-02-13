Alman Yüzücüler Erzurum'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
Alman Yüzücüler Erzurum'da Kamp Yapıyor

13.02.2026 11:35
12 Alman yüzücü, Avrupa Gençler Şampiyonası öncesinde Erzurum'da yüksek irtifada antrenman yapıyor.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası öncesinde ülkelerindeki milli takım seçmelerine hazırlık için Erzurum'a gelen 12 Alman yüzücü, kentin yüksek irtifasındaki havuzda güç depoluyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzuna sahip Erzurum'daki tesis, farklı ülkelerden sporculara ev sahipliği yapıyor.

Palandöken ilçesinde 2017 yılında hizmete alınan ve bu zamana kadar yerli ve yabancı yüzlerce yüzücüye ev sahipliği yapan olimpik yüzme havuzu, milli takımların yanı sıra yerli ve yabancı sporcuları ağırlamaya devam ediyor.

Almanya'dan gelen 12 yüzücü, tesisteki 21 günlük kampın ardından ülkelerindeki milli takım seçmelerine katılacak ve seçmeleri geçmeleri halinde 7–12 Temmuz'daki Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışacak.

"Yüksek irtifada kondisyon çok iyi oluyor"

Alman antrenör Bastian Schulte, AA muhabirine geçen yıl başka bir takımla kente kamp yapmak için geldiğini söyledi.

Schulte, "Bu sene de yeni takımımla gelmeye karar verdim. Şu an 8 erkek 4 kız sporcu ile kamp yapıyoruz." dedi.

Erzurum'u ve havuzu beğendiklerini ifade eden Schulte, "Geçen yıl geldiğimizde burayı, oteli çok sevdik. Yüksek irtifada kondisyon çok iyi oluyor. Onun için tekrar Erzurum'u seçtik. Antrenmanlarımız çok iyi ve verimli gidiyor. Kondisyonumuz iyi ve sporcularımız da bundan mutlu. Avrupa Gençlik Yüzme Şampiyonası'nın seçmelerine hazırlanıyoruz. Nisan ayındaki seçmelerin ardından temmuz ayında şampiyonaya gideceğiz." diye konuştu.

Alman yüzücü 18 yaşındaki Klara Sophie Beierling de 14 yıl önce yüzmeye başladığını anlatarak "Bu benim Erzurum'a ikinci gelişim. Burada herkes bize çok iyi davranıyor, buradan çok memnunuz. Milli takım seçmelerine katılmaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alman yüzücü 13 yaşındaki Lena Sophie Bauer ise şunları söyledi:

"Yaklaşık 8 yıldır yüzüyorum. Erzurum'a ilk kez geliyorum. 21 günlük kampın yaklaşık yarısını bitirdik. Çok heyecanlıyım. Kondisyon ve antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Almanya'daki milli takım seçmelerine katılıp elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Kaynak: AA

Uluslararası, Etkinlik, Erzurum, Spor, Son Dakika

