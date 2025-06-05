Almanlar gözünü Galatasaray\'ın yıldızına dikti

Süper Lig devi Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Barış Alper Yılmaz'la İngiliz ekipleri yakından ilgileniyor. Ortaya atılan son iddiaya göre, milli futbolcunun Almanya'dan da talibi var.

ALMANLAR PEŞİNDE

Ara transfer döneminde West Ham United, geçen sezonun başında ise Nottingham Forest'ın ilgi gösterdiği Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha çıktı.

ASLAN 30 MİLYON EURO KAZANÇ SAĞLAYABİLİR

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in satmayı düşünmediklerini ifade ettiği Barış Alper Yılmaz'a teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak milli futbolcuya Leipzig'in talip olduğu iddia edildi. Alman ekibinin Galatasaray ile pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın olası satışından 30 milyon euronun üzerinde bir geliri kasasına koymak istiyor.