Hertha Berlinli Jean-Paul Boetius'ta tümör tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hertha Berlinli Jean-Paul Boetius'ta tümör tespit edildi

22.09.2022 13:26
Hertha Berlinli Jean-Paul Boetius'ta tümör tespit edildi

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen Jean-Paul Boetius'ta testis tümörü saptandı.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen Jean-Paul Boetius'ta testis tümörü saptandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün uygulanan ürolojik testlerin ardından 28 yaşındaki Hollandalı futbolcuda testis tümörü saptandığı kaydedildi.

Yaz transfer döneminde Hertha Berlin'in kadrosuna katılan kanat oyuncusunun yarın bir operasyon geçireceği ve bir süre sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

Sportif direktör Fredi Bobic, Hertha ailesi olarak futbolcunun yanında olduklarını belirterek, "İlk başta duymak ne kadar zor olsa da Jean-Paul'un en kısa zamanda iyileşip aramıza döneceğine dair umut doluyuz. Dönene kadar bizim tam desteğimizi alacak." ifadelerini kullandı.

Bu yaz Ajax'tan Borussia Dortmund'a transfer olan Sebastien Haller'de de testis tümörü saptanmış, tümörün kötü huylu olması nedeniyle kemoterapiye başlanmıştı.

YORUMLAR
500
Almanya'da organize suç sayısı arttı Almanya'da organize suç sayısı arttı InnoTrans 2022, 'sürdürülebilir hareketlilik' odağıyla kapılarını ziyaretçilere açtı InnoTrans 2022, 'sürdürülebilir hareketlilik' odağıyla kapılarını ziyaretçilere açtı
Kaynak: AA

Bundesliga, Almanya, Berlin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hertha Berlinli Jean-Paul Boetius'ta tümör tespit edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:12 Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar
12:08 EYT'lileri heyecanlandıran sözler Bakan Bilgin'den geldi
12:07 Ruslar Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya'dan kaçıyor! Kazakistan yolundaki uzun kuyruklar görüntülendi
11:45 Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor
11:21 Kocası çocuklarının önünde katletmişti! Pakistan Öner'in vücudundaki 49 bıçak darbesi otopsi raporunda
11:23 İran'da gerçekleşen Mahsa Amini protestoları dünyaya yayılıyor! İslam Devrimi sonrası yaşanan en büyük olay oldu
11:18 Angelina Jolie, uluslararası topluma seslendi! Pakistan'daki sel mağdurları için daha fazla yardım istedi
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
11:09 İran yangın yeri! Taksim'de toplanan kadınlar Masha Amini için saçlarını kesti
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 13:26:38. #1.12#
SON DAKİKA: Hertha Berlinli Jean-Paul Boetius'ta tümör tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement