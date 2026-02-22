Almanya 2026 Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya 2026 Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

22.02.2026 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Almanya, erkekler 4'lü bobsledde altın madalya aldı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın erkekler 4'lü bobsled kategorisinde Almanya, altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun son gününde erkekler 4'lü bobsled yarışları, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Johannes Lochner, Thorsten Margis, Jorn Wenzel ve Georg Fleischhauer'in yer aldığı Alman takımı, 3 dakika 37.57 saniyeyle altın madalyaya ulaştı.

Thorsten Margis, bobsled disiplininde 5 olimpiyat şampiyonluğu yaşayan ilk sporcu oldu.

Francesco Friedrich, Matthias Sommer, Alexander Schuller ve Felix Straub'un mücadele ettiği diğer Alman ekibi, 0.57 saniye farkla gümüş madalya elde etti.

Michael Vogt, Andreas Haas, Amadou David Ndiaye ve Mario Aeberhard'ın yarıştığı İsviçre ise 1.07 saniye geride bronz madalya aldı.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Almanya, Milano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Almanya 2026 Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

18:00
5 dakikada 3 gol Trabzonspor geriden gelerek kazandı
5 dakikada 3 gol! Trabzonspor geriden gelerek kazandı
17:41
Ferdi Kadıoğlu’nun muhteşem şutu İngiltere’yi salladı
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı
17:16
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
16:37
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
16:25
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
16:11
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 18:13:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Almanya 2026 Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.