Alman milli futbolcu Timo Werner, Leipzig'e döndü - Son Dakika
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Alman milli futbolcu Timo Werner, Leipzig'e döndü

09.08.2022 20:25
Alman milli futbolcu Timo Werner, Leipzig'e döndü

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig, İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea'de forma giyen Alman milli futbolcu Timo Werner'i transfer ettiğini duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig, İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea'de forma giyen Alman milli futbolcu Timo Werner'i transfer ettiğini duyurdu.

Leipzig kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Timo Werner'in Leipzig'e geri dönerek 2026'ya kadar sürecek sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada forvet oyuncunun 11 numaralı forma giyeceği aktarıldı.

Leipzig kulübünün yöneticilerinden Christopher Vivell, Werner'in milli futbolcu olduğunu, uluslararası alanda deneyim kazandığını ve Leipzig'i çok iyi tanıdığını belirterek, bu yüzden takımda lider oyuncu rolünü alacağını ifade etti.

Vivell, tecrübeli forvetin ayrıca takımı hücumda yeni bir seviyeye çıkaracağını kaydetti.

Timo Werner de Chelsea'de iki güzel yıl geçirdiğini ve bu dönemi UEFA Şampiyonlar Ligi kupasıyla taçlandırdığını belirterek, "Başka bir ülkede ve başka bir ligde oynama deneyimi bana bu yolda çok yardımcı oldu." ifadesini kullandı.

Leipzig'de çok şey hedeflediğini anlatan Werner, Leipzig takımında 100 gole ulaşan ilk futbolcu olmak istediğini kaydetti.

2013-2016 yıllarında Stuttgart takımında oynayan Werner, 2016-2020 yıllarında Leipzig formasıyla 159 maçta 95 gol belirtti.

2020-2021 sezonunda Chelsea'ye transfer edilen Werner, İngiliz takımında 89 maçta 23 gol attı.

Werner, Alman Milli Takımı'nda da 53 maçta forma giyerek 24 kez fileleri havalandırdı.

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Kaynak: AA

Timo Werner, Bundesliga, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alman milli futbolcu Timo Werner, Leipzig'e döndü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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