Letzte Generation??????? çevre grubu, daha önce de iklim felaketine dikkati çekmek için Almanya'da müzelerde ünlü tabloların çerçevelerine ve ülkenin birçok kentinde sokaklara ellerini yapıştırarak çeşitli eylemler gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Bayern Münih sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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