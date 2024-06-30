Stat: BVB Dortmund
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Dan Cook (İngiltere)
Almanya: Neuer, Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum (Dk. 80 Henrichs), Andrich (Dk. 64 Emre Can), Kroos, Sane (Dk. 88 Anton), İlkay Gündoğan (Dk. 64 Füllkrug), Musiala (Dk. 80 Wirtz), Havertz
Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen (Dk. 81 Larsen), Bah, Hojbjerg, Delaney (Dk. 69 Norgaard), Maehle, Eriksen (Dk. 81 Damsgaard), Skov Olsen (Dk. 69 Poulsen), Höjlund (Dk. 81 Wind)
Goller: Dk. 53 Havertz, Dk. 68 Musiala (Almanya)
Sarı kartlar: Dk. 57 Andersen, Dk. 60 Maehle (Danimarka)
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Almanya, Danimarka'yı 2-0 yenerek çeyrek finale kaldı.
53. dakikada Almanya golü buldu. Kazanılan penaltı sonucunda topun başına geçen Havertz'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
68. dakikada Almanya farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan Schlotterbeck'in sol kanada doğru uzun pasına hareketlenen Müsiala, soldan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun uzak direğe yerden plasesinde meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
Karşılaşma, Almanya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Almanya, Danimarka'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?