Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek

Almanya Futbol Federasyonu düzenlenen toplantı sonrası. Transseksüel futbolcular için yeni bir düzenleme yapılması gerektiği üzerine karar verdi. Federasyon, transseksüel futbolcuların kendi tercihlerine göre kadın veya erkek futbol takımlarında oynamalarına izin veren kuralların bir kısmını resmileştirme kararı aldı. Kurallar şimdilik amatör, genç ve futsal kategorilerini kapsayacak.

"NET KURALLAR KONULMASI GEREKLİYDİ"

Almanya Futbol Federasyonu, bu düzenlemenin zorunlu olduğu üzerinde durarak: 2018'den bu yana insanların medeni sicile istedikleri gibi kaydolmaları mümkün olduğu için bu statüye sahip insanların sayısında artış oldu. Bu durumda olan ve futbol oynamak isteyen insanlar için de daha net kurallar konulması gerekliydi" ifadelerini kullandı.

""FUTBOL ÇEŞİTLİLİK ANLAMINA GELİR"

Telegraph'ta yer alan habere göre; Almanya Futbol Federasyonu Elçisi Thomas Hitzlsperger bu kararın doğruluğunu belirterek: "Futbol çeşitlilik anlamına gelir ve DFB(Almanya Futbol Federasyonu) de buna kendini adamıştır. Oyun yasasını düzenleyerek, farklı cinsiyet kimliklerine sahip oyuncuların oynamasını sağlamak için başka önemli ön koşullar yaratıyoruz" dedi.