Almanya Kupası'nda ilk finalist Freiburg oldu - Son Dakika
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Almanya Kupası'nda ilk finalist Freiburg oldu

20.04.2022 00:28
Almanya Kupası'nda ilk finalist Freiburg oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Freiburg deplasmanda İkinci Ligi takımlarından Hamburg'u 3-1 yenerek Almanya Kupası'nda finale yükseldi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Freiburg deplasmanda İkinci Ligi takımlarından Hamburg'u 3-1 yenerek Almanya Kupası'nda finale yükseldi.

Freiburg, Almanya Kupası yarı final maçında Volkspark Stadı'nda Hamburg'a konuk oldu.

Türk kökenli hakem Deniz Aytekin'in yönettiği karşılaşmada Freiburg 11. dakikada Nils Petersen ve 17. dakikada Nicolas Höfler'in golleriyle 2-0 öne geçti.

Freiburg 34. dakikada Vincenzo Grifo'nun penaltından attığı golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Hamburg 88. dakikada Robert Glatzel'in golüyle skoru 3-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Freiburg müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle turu geçen Freiburg, Almanya Kupası'nda ilk kez adını finale yazdırdı.

Diğer finalist, 20 Nisan Çarşamba günü Leipzig- Union Berlin arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.

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Kaynak: AA

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