Almanya Milli Futbol Takımı, Fransa'yı 2-0 mağlup etti

Almanya Milli Futbol Takımı, Fransa'ya karşı oynadığı ve 7. saniyede öne geçtiği hazırlık maçını 2-0 kazandı.
Fransa'nın Lyon kentindeki Groupama Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Almanya, Florian Wirtz'in 7. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti.
Almanya'da Kai Havertz, 49. dakikada farkı ikiye çıkardı ve maç 2-0 sona erdi.
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Ağrı Dağı'na tırmanmak için harekete geçen bir grup dağcı, kar ve fırtına nedeniyle zirveye çıkamadan geri indi. Görüş mesafesinin düşmesi ve kar kalınlığının artmasıyla dağcılar inme kararı aldı. Ayrıca, bölgede bulunan kurtların da kendilerine yaklaştıklarını fark eden dağcılar korku dolu anlar yaşadı.
EURO 2024 finalistlerinden Avusturya ile 26 Mart Salı günü Viyana'da özel maçta karşılaşacak A Milli Takım, Budapeşte'de yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Macaristan maçının ilk 11'inde yer almayan futbolcular yer aldı. A Milli Takım, yarın basına kapalı olarak yapacağı idmanla Avusturya maçının hazırlıklarına devam edecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk sporunun her alanda geliştiğini ve Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda ilerlediğini belirtti. Bakan Bak, Muğla'da gençlerle bir araya gelerek spor tesisleri konusunda yapılan ve yapılacak yatırımlardan bahsetti. Ayrıca, sporun bağımlılıkla mücadelede etkili olduğunu vurgulayarak ailelere çocuklarını spora yönlendirmeleri çağrısında bulundu. Bakan Bak, Marmaris'in Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapması için destek vereceklerini de belirtti.
CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, seçimin ardından spor yatırımlarını belediyenin merkezine alacak. Gençlerin spor yapabileceği tesislerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması adına önemli bir yatırım olacağını vurguladı.
Türkiye Ragbi Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan Büyükler Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Balıkesir'de final maçıyla sona erdi. Başkent temsilcisi Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği Spor Kulübü, İznik Belediyespor Kulübünü 14-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Ödül töreninin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, organizasyonun mutluluğunu dile getirerek teşekkürlerini iletti.
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