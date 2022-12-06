İlkay Gündoğan'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'da deprem etkisi yaratacak

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda büyük bir yıkım yaşayan Almanya, grup aşamalarında turnuvaya devam etti. Ülkede büyük tepki çeken bu performans sonrası bir futbolcu daha milli takımı bırakmaya hazırlanıyor.
Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından sürpriz bir karar almaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki futbolcunun milli takımı bırakma kararı aldığı ve kısa süre içerisinde bunu açıklayacağı belirtildi.
The Athletic'e açıklamalarda bulunan Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan, Katar'da yapılan Dünya Kupası'nda, "Ben Müslüman bir ailedenim. Dünya Kupası'nın Katar'da düzenleniyor olması tüm Müslümanlar için gurur verici." ifadelerini kullanmıştı.
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