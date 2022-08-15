Milli triatletler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti - Son Dakika
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Milli triatletler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti

15.08.2022 13:22
Milli triatletler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda olimpik milli takım sporcuları Gültigin Er ve Enes Kızılcık yarıştı.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda olimpik milli takım sporcuları Gültigin Er ve Enes Kızılcık yarıştı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular elit erkekler kategorisinde Avrupa'nın en iyi triatletleriyle mücadele etti.

Milli sporculardan Gültigin Er şampiyonayı 1.52.40'lık derecesiyle 55'inci sırada tamamlarken, Enes Kızılcık sıralamaya giremedi.

2024 Paris Olimpiyatları hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren triatletlerin bir sonraki durağı, 3-4 Eylül'de Portekiz'de yapılacak Alhandra Avrupa Kupası olacak.

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Kaynak: AA

Almanya, Spor, Son Dakika

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