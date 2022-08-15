2024 Paris Olimpiyatları hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren triatletlerin bir sonraki durağı, 3-4 Eylül 'de Portekiz 'de yapılacak Alhandra Avrupa Kupası olacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular elit erkekler kategorisinde Avrupa'nın en iyi triatletleriyle mücadele etti.

Kaynak: AA

Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli triatletler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti - Son Dakika

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