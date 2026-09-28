Almanya'ya Klopp da çare olmadı! Uluslar Ligi'nde gecenin şok yenilgisi - Son Dakika
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Almanya'ya Klopp da çare olmadı! Uluslar Ligi'nde gecenin şok yenilgisi

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Almanya\'ya Klopp da çare olmadı! Uluslar Ligi\'nde gecenin şok yenilgisi
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UEFA Uluslar Ligi'nde Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya, sahasında Yunanistan'a 1-0 mağlup olarak büyük bir sürprize imza attı. Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel'in 90 dakika forma giydiği karşılaşmanın tek golünü Dimitrios Kourbelis attı. Almanya iki maç sonunda yalnızca 1 puanda kaldı.

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'un ikinci haftasında Almanya, sahasında Yunanistan'ı konuk etti. İlk maçından beraberlikle ayrılan Almanlar, taraftarı önünde çıktığı ikinci karşılaşmada beklemediği bir yenilgi aldı.  Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya, Yunanistan'a 1-0 mağlup oldu ve gruptaki kötü başlangıcını sürdürdü.

YUNANİSTAN 74. DAKİKADA ATTI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da aradığı golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. Mücadelenin 74. dakikasında sahneye çıkan Dimitrios Kourbelis, Yunanistan'ı 1-0 öne geçirdi. Golden sonra beraberlik için baskısını artıran Almanya'nın çabaları sonuç vermedi. Yunanistan skor üstünlüğünü son düdüğe kadar koruyarak zorlu deplasmandan üç puanla ayrıldı.

Almanya'ya Klopp da çare olmadı! <a class='keyword-sd' href='/uluslar-ligi/' title='Uluslar Ligi'>Uluslar Ligi</a>'nde gecenin şok yenilgisi

BEŞİKTAŞ'IN KALECİSİ 90 DAKİKA SAHADA

Beşiktaş forması giyen Alexander Nübel, Jürgen Klopp tarafından Almanya'nın ilk 11'inde görevlendirildi. Alman kaleci karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken kalesinde bir gol gördü.

Almanya'ya Klopp da çare olmadı! Uluslar Ligi'nde gecenin şok yenilgisi

ALMANYA 2 MAÇTA 1 PUANDA

Yunanistan aldığı galibiyetle Uluslar Ligi'nde ikide iki yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Almanya ise ikinci karşılaşmasının ardından 1 puanda kaldı. A Ligi 2. Grup'un diğer maçında Hollanda, Sırbistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Uluslar LigiJürgen KloppYunanistanBeşiktaşAlmanyaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'ya Klopp da çare olmadı! Uluslar Ligi'nde gecenin şok yenilgisi - Son Dakika
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