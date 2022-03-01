Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları Bingöl'de tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları Bingöl'de tamamlandı

01.03.2022 15:01
Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları Bingöl'de tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen, Alp Disiplini Şaban Anşin 18 Yaş Altı ve Büyükler 2. Etap Yarışları, Bingöl'de sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen, Alp Disiplini Şaban Anşin 18 Yaş Altı ve Büyükler 2. Etap Yarışları, Bingöl'de sona erdi.

Hesarek Kayak Merkezi'nde iki gün süren yarışlarda 18 ilden 102 sporcu mücadele etti.

Yarışların sonucunda dereceye giren sporcular:

U18 kadınlar:

1. Ada Güney

2. Yağmur Tuna

3. Defne Akgerman

U18 erkekler:

1. Demirkan Hasırcı

2. Mahmut Kazanç

3. Salih Yusuf Kartaltepe

Büyük kadınlar

1. Melek Cemre Ergün

2. Zehre Nur Bayındırlı

3. Beyza Çömlek

Büyük erkekler

1. Muhammed Fuat Kazanç

2. Üzeyir Taşcan

3. Bünyamin Çelik

YORUMLAR
500
Erciyes'te kayakla dans ettiler... Pistlerde renkli görüntüler Erciyes'te kayakla dans ettiler... Pistlerde renkli görüntüler Davraz Kayak Merkezi, bu sezon 350 bin kişiyi misafir etti Davraz Kayak Merkezi, bu sezon 350 bin kişiyi misafir etti

Kayak Merkezi, Türkiye, Bingöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları Bingöl'de tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:44 HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan savaş yorumu: NATO ile Rusya arasındaki egemenlik mücadelesi
14:33 Demet Özdemir'in isteğiyle estetik yaptırdığı iddia edilmişti! Oğuzhan Koç, tiye alarak yalanladı
14:19 Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölümü bu akşam ekranlarda! Azra, Yıldırım'ın ölümünü atlatamıyor
14:10 Savaşta son durum: Kremlin misket-vakum bombası iddialarına 'yalan' dedi ve Zelenski'yi ordusuna silah bıraktırmaya çağırdı!
14:10 Benzin istasyonunun kamerasına takıldı! Bir türlü birbirini bulamayan adamlar herkesi kahkahaya boğdu
14:07 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?
14:01 Destan bu akşam izleyiciyle buluşuyor! Batuga ve Akkız zindandan kurtulabilecek mi?
13:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı: Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacağız, asker göndermeyeceğiz
13:54 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor
13:51 Yeni dizi 'Baba' 3. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Kadir'den İlhan'a yüzyıllık ayar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 15:07:33. #1.11#
SON DAKİKA: Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları Bingöl'de tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement