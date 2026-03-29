Alparslan Civelek'in Olimpiyat Hedefi

29.03.2026 11:26
Milli boksör Alparslan Civelek, Gençlik Olimpiyatları için hazırlık yapıyor ve altın madalya istiyor.

Babasının hayalini gerçekleştirerek sporcu olan milli boksör Alparslan Civelek, Gençlik Olimpiyatları'na katılarak birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.

Alparslan, babasının da hayali olan ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle devam ettiremediği boksa 7 yaşında başladı.

Kariyerinde çok sayıda Türkiye şampiyonluğu bulunan Alparslan, uluslararası arenada derece elde etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Senegal'in başkenti Dakar'da 31 Ekim-14 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Gençlik Olimpiyatları'na kota almak için hazırlıklarını sürdüren Alparslan'ın hedefi organizasyona katılıp buradan altın madalya ile dönmek.

Kastamonu Kadıdağı Boks Eğitim Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör Alparslan Civelek, AA muhabirine, 60 kiloda ringe çıktığını söyledi.

Babasının da boksu çok sevdiğini dile getiren Alparslan, "Boksa 7 yaşında babamın tavsiyesiyle başladım. Babam da boksör olmak istiyordu. Maddi sıkıntılardan dolayı devam edememiş. Benim boks konusunda iyi olmamı, ülkemi temsil etmemi istiyordu. Onun sayesinde boksa başladım. Biraz da babamın hayalini gerçekleştiriyorum. Çok gururlanıyor. Bayrağı taşıdığım, kendisinin hayal ettiği yoldan ilerlediğim için gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Türkiye şampiyonlukları bulunduğuna dikkati çeken Alparslan, Fenerbahçe adına ringe çıktığını anlattı.

"Allah'ın izniyle kotayı alıp olimpiyatlarda şampiyon olacağım"

Boksu çok sevdiğini vurgulayan Alparslan, şöyle devam etti:

"Hocalarım bana boksu sevdirdi. Şampiyon oldukça daha çok motive oldum. Milli takım formasını giyerek ülkemi gururlandırdığım için de çok mutluyum. Takımımız çok başarılı. Hocalarımız gerçekten çok iyi. Başkanımız Suat Hekimoğlu bize çok destek veriyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Hocalarımız da çok sağ olsun, bizi destekliyor."

Gençlik Olimpiyatları'na kota almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Alparslan, "Allah'ın izniyle kotayı alıp olimpiyatlarda şampiyon olacağım. Çift antrenman yapıyoruz. Gerektiği zaman kendimizden büyük kişilerle dövüşüyoruz, daha iyi antrenman almak için. Bunlar aslında bizi iyi etkiliyor, daha çok motive ediyor. Hedefim ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Asker olmak istediğini dile getiren Alparslan, "Sınavlara katılıp subay olarak görev yapmayı hedefliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinde boks yaparak ülkemizi temsil etmek istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

12:00
KYK yurdunda mide bulandıran olay Yangın merdiveninden girip...
KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...
11:55
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
10:58
Mert Hakan’ın cezaevinden ilk görüntüsü Herkes aynı detaya takıldı
Mert Hakan'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı
10:37
İran, ABD’ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
10:27
Futbolcu cinayetinde “konum“ gerçeği ortaya çıktı Aleyna’dan kritik itiraf
Futbolcu cinayetinde "konum" gerçeği ortaya çıktı! Aleyna'dan kritik itiraf
10:26
Hasbi Dede’nin taciz ettiği iddia edilen kızın geçirdiği kazada yeni gelişme Zamanlama manidar
Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kızın geçirdiği kazada yeni gelişme! Zamanlama manidar
