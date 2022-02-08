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Alpaslan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı! - Son Dakika

Alpaslan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!

08.02.2022 11:30

Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı maçta tribünde oturan Alpaslan'ın, ciddiyetsiz tavırları sebebiyle Torrent'i kızdırdığı öne sürüldü. İspanyol hocanın taktik toplantısında Alpaslan'ı odadan çıkardığı ifade edildi.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosunda yedek kulübesinde iki kaleci (İsmail Çipe ve Berk Balaban) oturması dikkat çekti.

Alpaslan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı! Hoca odadan kovdu

KAMPTA YER ALMIŞTI

Antalya kampında yer alan Alpaslan Öztürk ise tribündeydi. İki hafta önceki Kasımpaşa maçında omuzundan sakatlanan Alpaslan'ın ciddiyetsiz tavırları yüzünden yeni hocası Torrent'i kızdırdığı ortaya çıktı.

GÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Sabah'ın haberine göre İspanyol hoca, Alanyaspor maçına yönelik taktik toplantısında oyuncularına rakipleriyle ilgili en ince ayrıntıyı anlatırken, Alpaslan'ın dinlemediğini ve güldüğünü gördü. Takım içinde disiplini sağlamak isteyen İspanyol teknik adam, bunun üzerine 28 yaşındaki savunma oyuncusunu odadan çıkardı ve Alpaslan Öztürk'ü Alanyaspor maçı kadrosuna da almadı.

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Aytemiz Alanyaspor, Alpaslan Öztürk, Galatasaray, Balaban, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Alpaslan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı! - Son Dakika Spor


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