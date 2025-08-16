Alper Hamurcu, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Görev Alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alper Hamurcu, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Görev Alacak

Alper Hamurcu, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası\'nda Görev Alacak
16.08.2025 11:28  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Alper Hamurcu, Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Belçika Kadın Voleybol Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü olarak görev yapacak.

Alper Hamurcu, Tayland'daki FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Belçika Kadın Voleybol Milli Takımı ile görev alacak.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Alper Hamurcu, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek olan FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda görev alacak. Hamurcu, turnuvada Belçika Kadın Voleybol Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü olarak yer alacak. Prestijli turnuva, dünya çapında en iyi kadın voleybol takımlarını bir araya getirecek ve Alper Hamurcu da bu büyük organizasyona katılacak. Aydın BBSK'dan yapılan açıklamada, "Bu dev sahnede hem kulübümüzü hem de ülkemizi gururla temsil edecek olan Başantrenörümüz Alper Hamurcu'ya başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Spor Alper Hamurcu, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Görev Alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi
Balıkesir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
Genç çift evlerinde ölü bulundu Genç çift evlerinde ölü bulundu

10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 11:30:37. #7.13#
SON DAKİKA: Alper Hamurcu, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Görev Alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.